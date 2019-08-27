Разгневанные барнаульцы просят ликвидировать остановку, раз уж автобусы мимо едут

Барнаульцы обращаются с просьбой к администрации города решить проблему с перевозчиком либо с остановкой, рассказал Amic.ru пенсионер Александр Чупраков.

"В последнее время участились случаи игнорирования автобусом №40 остановки КП ГИБДД. Очередной случай произошел 26 августа, рейс 13:15 из поселка Затон", – рассказал мужчина.

По его словам, на остановке было пять человек, когда автобус в очередной раз пролетел мимо.

"Если это происходит по вашему распоряжению или по какой-то другой важной причине, то, пожалуйста, официально отмените остановку. Чтобы мы, простые смертные, не смотрели с гневом на проезжающий мимо нас автобус", – говорится в обращении к администрации города.

Ранее активисты из "Гражданского патруля" рассказали, что автобусов на трех востребованных маршрутах в Барнауле стало меньше. В комитете дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи города сообщили, что проблема вызвана нехваткой водительского состава и отвлечением автобусов на садоводческие маршруты. Также подчеркнули, что ситуация на контроле и перевозчику высказаны претензии.