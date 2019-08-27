Разгневанные барнаульцы просят ликвидировать остановку, раз уж автобусы мимо едут

Барнаульцы обращаются с просьбой к администрации города решить проблему с перевозчиком либо с остановкой, рассказал Amic.ru пенсионер Александр Чупраков.
"В последнее время участились случаи игнорирования автобусом №40 остановки КП ГИБДД. Очередной случай произошел 26 августа, рейс 13:15 из поселка Затон", – рассказал мужчина.
По его словам, на остановке было пять человек, когда автобус в очередной раз пролетел мимо.
"Если это происходит по вашему распоряжению или по какой-то другой важной причине, то, пожалуйста, официально отмените остановку. Чтобы мы, простые смертные, не смотрели с гневом на проезжающий мимо нас автобус", – говорится в обращении к администрации города.
Ранее активисты из "Гражданского патруля" рассказали, что автобусов на трех востребованных маршрутах в Барнауле стало меньше. В комитете дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи города сообщили, что проблема вызвана нехваткой водительского состава и отвлечением автобусов на садоводческие маршруты. Также подчеркнули, что ситуация на контроле и перевозчику высказаны претензии.
Комментарии
отвлечением автобусов на садоводческие маршруты
55й тоже мимо садоводства любит промчать, особенно вечером.
Ситуация во Власихе. День. Автобус 20-го маршрута проезжает мимо остановки. На остановке мальчик лет 7-8. У него аж слезы на глазах.Наверное не первый проехал мимо. Подобных случаев за день по городу не мало наберется. Просьба к владельцам автопарка и водителям автобусов - выполняйте свою работу как положено.
А разве трудно осуществить контроль за деятельностью водил???
Никому не надо....
Государство, как регулятор отсутствует напрочь
сами виноваты, нечего жить где попало
Да уже давно водилы с кондукторами показали, что маршрутные транспортные средства это их личная собственность и кого возить, а кого выпинывать определяют только они, а администрация может и дальше пальцем грозить!
77 маршрут постоянно проезжают остановку маршрута перед Ляпидевского 1/1 и останавливаются на повороте возле дома, типа по просьбам пассажиров, которым лень свою попу 20 метров пронести... Есть маршруты, есть обозначенные места остановки, почему не выполняются...
55 вообще на садоводствах не должен останавливаться, его первая после Южного остановка - Кордон. Это сейчас привыкли, что чуть не на каждом кусту останавливают
"Автобус 20-го маршрута проезжает мимо остановки. На остановке мальчик лет 7-8. У него аж слезы на глазах."
Так надо мальчику рассказать, что у дяди водителя есть злой директор который если узнает, что водитель проехал и 23 рубля не подобрал и ему не привёз, то надерёт дяде водителю уши (в лучшем случае). Ну а как пользоваться гуглом для поиска директора и телефоном им и объяснять не надо.
А забыл, с тролейбусами, трамваями и БарнаулПассажирТранс такой фокус не получится. Им плевать и на пассажиров и на деньги от них.
Про уго фантоци смотрели? Вот посмотрите как он в автобус сигает. Вы тем же Макаром.