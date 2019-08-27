Израильский путешественник застрял на Алтае из-за сломавшейся "газельки"

Израильтянин Авихай Фроммет переделал старенький "Соболь" в дом на колесах и в начале этого лета отправился в путешествие по России, однако в Алтайском крае ему пришлось задержаться, пишет "Катунь 24".

Авихаю 24 года, три из которых он провел в армии. После службы он решил отправиться в путешествие по России, где изучает русский язык.

На "Авито" купил машину, поставил ее на учет и оборудовал для путешествия: на крыше есть солнечные батареи, от которой питаются холодильник, кондиционер, плита и освещение.

В Алтайском крае машина сломалась и пришлось ее ремонтировать, но поломки повторились. После часа езды машина глохла. Автомобиль вновь отправился в ремонт, где пробыл больше недели. После отказали тормоза, из-за чего путешественнику пришлось вернуться в Барнаул.

Сейчас машина находится в ремонте. Когда она снова сможет ехать, Авихай планирует отправиться в Казахстан, где его ждут покупатели дома на колесах — семейная пара из Израиля.

Ранее адвокат из Германии за два дня вплавь пересек Телецкое озеро. За его безопасностью следили сотрудники МЧС. По мнению путешественника, Телецкое озеро — одно из самых красивейших мест, где ему когда-либо приходилось бывать.