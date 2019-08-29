Депутаты-справедливороссы призвали коллег поддержать возврат выборов мэра Барнаула

Партия "Справедливая Россия" запустила в Алтайском крае кампанию по возвращению выборов мэра Барнаула, которого сегодня назначают депутаты. Глава фракции "СР" Александр Молотов сообщил на сессии краевого парламента в четверг, 29 августа, что в поддержку этой инициативы подписались уже более тысячи барнаульцев.

"Мы предлагаем установить вариативность в порядке избрания глав муниципалитетов для нашего административного центра – города Барнаула. Есть общая позиция партии и фракции, что выборы мэров должны быть всенародными. В Барнауле это еще наложилось на неудачный опыт введения института сити-менеджмента, когда население города фактически через колено ломали, его устанавливая. И не очень удачные кандидатуры сити-менеджеров. Один был привлечен к уголовной ответственности, другой вроде как никуда не собирался, а в августе вдруг резко засобирался и ушел в отставку в преддверии отопительного сезона", – сказал на заседании Молотов.

Он добавил, что сейчас справедливороссы собирают подписи барнаульцев в поддержку этой инициативы – за неделю около тысячи людей ее поддержали.

"На разных площадках проведены достаточно релевантные опросы, проголосовало несколько тысяч человек, 80-90% поддерживают инициативу о возврате выборов мэра", – подчеркнул депутат.

Молотов призвал коллег депутатов из всех фракций (а это "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ) тоже поддержать это предложение.

Его коллега по партии Владислав Вакаев в свою очередь призвал депутатов и чиновников обратить внимание еще на один важный вопрос – на реализацию мусорной реформы в регионе, а именно пересмотреть тарифы в сторону снижения.

"Я призываю те органы исполнительной власти, от которых это зависит, посмотреть, как мы могли бы облегчить бремя непростой реформы для жителей Алтайского края", – заявил эсер.

"Справедливая Россия" неоднократно обращала внимание на огрехи в глобальном изменении системы сбора и вывоза отходов. Подробнее об этом читайте в материале "Нужно приостановить: алтайские справороссы раскритиковали "мусорную реформу".