Жительница Алтайского края выиграла квартиру в лотерею

Жительница Алтайского края выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1,4 млн рублей, сообщает "Катунь24".

Наблюдая за трансляцией тиража "Столото" по телевизору, ее муж пропустил одно число. Чтобы проверить результат, специально отправились на почту. Как выяснилось, не зря.

Счастливая обладательница приза поделилась, что планирует забрать его в денежном эквиваленте. Решила, что купит квартиру в Барнауле и откроет свой бизнес.

Она занимается изготовлением декоративных цветов большого размера и сдает их в аренду. В планах расширить деятельность до салона по оформлению праздников.