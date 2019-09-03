"Филькин мост", который жители села ждали два года, развалился сразу после открытия

Мост в поселке Филькино Свердловской области, введенный в эксплуатацию 31 августа, развалился через два дня, сообщает ТК "Звезда".
Местные жители рассказали, что планировалось построить мост через реку Какву на двутавровых балках высотой пять метров и шириной полтора метра. В итоге же создали понтонный, шириной один метр. Его смыло водой.
Глава Серовского городского округа Василий Сизиков сообщил, что из-за высокого уровня воды в реке в конструкцию попало бревно.
Предыдущий мост был разрушен, после этого жители села сами построили мост из закупленных на свои деньги досок. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность", из-за того что местные власти не обеспечили безопасный переход через реку.
Комментарии
невозможно просто взять и построить мост
технологии строительства мостов утеряны безвозвратно
Как строили при Советах - это загадка.
Ведь мост из палок сейчас стоит миллионы, а железобетонный мост, стало быть, стоил бы триллионы. Только тоталитарная страна могла себе такое позволить.
10:52, по настоящему крепкие мосты получаются в странах с настоящей демократией. Мост Фабрициуса практически без ремонта простоял более 2000 лет и сколько ещё простоит не известно.
3.09.2019 11:09
- гость -
по настоящему крепкие мосты получаются в странах с настоящей демократией. Мост Фабрициуса ..
Вы большой фантазер однако
3.09.2019 11:35
- гость -
Он не фантазер, он ошибка ЕГЕ
Это Рогозин определенно Рогозин Д.
Это всё что нужно знать о том как работает путинская система.
У-ха-ха-ха, великая раисся снова в... ну вы поняли где
А не надо было при открытии ленточку перерезать! На ней-то все и держалось...
Экологический "зеленый" мост.
Утилизирован природой.
Дерево перегниет, это вам не бетонные колонны.
Гринпис апплодирует.