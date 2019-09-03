"Филькин мост", который жители села ждали два года, развалился сразу после открытия

Мост в поселке Филькино Свердловской области, введенный в эксплуатацию 31 августа, развалился через два дня, сообщает ТК "Звезда".

Местные жители рассказали, что планировалось построить мост через реку Какву на двутавровых балках высотой пять метров и шириной полтора метра. В итоге же создали понтонный, шириной один метр. Его смыло водой.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков сообщил, что из-за высокого уровня воды в реке в конструкцию попало бревно.

Предыдущий мост был разрушен, после этого жители села сами построили мост из закупленных на свои деньги досок. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность", из-за того что местные власти не обеспечили безопасный переход через реку.