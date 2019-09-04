Студенческий строительный отряд АлтГТУ "Легенда" стал лучшим на межрегиональной стройке "Северное сияние" в городе Новый Уренгой. А командир отряда Сергей Комаровский признан лучшим командиром стройки.

В составе отряда – 14 человек. Парни занимались земляными и плиточными работами, а также планировкой территории, девушки преимущественно работали с отчетами о строительстве.

"Было сложно – и климатические условия, и много физической нагрузки. Но помимо основной работы мы успевали участвовать в спортивных и творческих конкурсах, – рассказывает Сергей Комаровский. – Кстати, всего было 30 отрядов со всей страны. И именно наш отряд по всем показателям занял первое место. Самой главной отличительной особенностью стала командная сплоченность и дисциплина".

Домой ребята вернулись вчера. На вокзале их встречали директор краевого штаба студенческих отрядов Дмитрий Лынов и председатель первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ Анастасия Бутова.

По словам Анастасии Бутовой, это не первый опыт участия отряда во всероссийских стройках. В 2014 году отряд "Легенда" привез Знамя лучшего отряда Всероссийской студенческой стройки "Мирный атом" в Нововоронеже, а в 2015 году стал лучшим отрядом Всероссийской студенческой стройки "Поморье" в Архангельске.