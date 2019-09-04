Пассажирский автобус устроил крупное ДТП в Барнауле, отправив двоих людей в больницу

В Барнауле на Змеиногорском тракте после кафе "У Григорича" в сторону Сибирской долины произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказали в интернет-сообществе "Инцидент Барнаул".

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, мужчина 1966 года рождения, управляя автобусом Scania-К112CL60, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением мужчины 1974 года рождения.

От удара ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1965 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир (женщина 1975 года рождения) автомобиля Chevrolet Spark. Оба госпитализированы. Известно, что автобус следовал по маршруту Барнаул – Риддер.

Ранее сообщалось, что барнаульский общественный транспорт более 120 раз попадал в ДТП в этом году.