Дырявую фонтанную трубу в Барнауле починили прутиком

Барнаульцы обсуждают способ починки дырявого фонтанного рукава на площади Советов в паблике Barnaul22.

Автор публикации отметил качество коммуникаций, которые практически каждый день прокинуты к фонтану.

Мужчина рассказал, что из-за некачественного рукава тротуары и части площади часто залиты водой.

"Ежегодно эти ручьи наблюдают сотни жителей и гостей нашей столицы. Неоднократные обращения к дежурному администрации были проигнорированы. А сегодня увидели ремонт рукава прутиками", – пишет барнаулец.