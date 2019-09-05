Оздоровительный комплекс в гуще гаражей продают в Барнауле за пять миллионов рублей

В Барнауле состоится аукцион, на котором попытаются продать здание оздоровительного комплекса, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Площадь здания составляет 176,5 кв. м. Расположено оно на улице Бехтерева, 2ж. Также в извещении говорится об аренде земельного участка 6 628 кв. м на ул. Бехтерева, 2б.

Само двухэтажное здание расположено в гуще гаражных комплексов, которые находятся вдоль железной дороги под мостом у Нового рынка.

Стартовая стоимость лота – 4 954 650 рублей. Аукцион пройдет 29 сентября.

Объекты находятся в частной собственности, с марта 2019 года на них наложен арест.

Ранее сообщалось, что барнаульцам предложат вырубить деревья под гаражи и построить здание возле кладбища.