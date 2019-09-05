Алтайский депутат обсудила с полпредом президента "социальные лифты" для молодежи

Меняйло встретился с Кувшиновой / Фото: sfo.gov.ru

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел рабочую встречу с депутатом Госдумы от Алтайского края Натальей Кувшиновой, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Полпред отметил, что в настоящее время по инициативе главы государства создана платформа проектов "Россия – страна возможностей". Все инициативы получают различные гранты, действуют молодежные общественные организации.

"Важно, чтобы как можно больше молодых людей вовлекались в эти проекты, получали возможность реализовать свой талант на благо Родины", – сказал Меняйло.

На встрече обсудили актуальные вопросы молодежной политики, в том числе создание дополнительных "социальных лифтов" для сибирской молодежи.

Также рассматривалось законодательное обеспечение развития в регионах Сибири массового спорта и спорта высших достижений, меры по реализации туристического потенциала регионов округа.

Ранее Кувшинова предложила премьер-министру Дмитрию Медведеву развивать детские лагеря. Инициатива была поддержана Министерством просвещения России.