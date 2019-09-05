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Депутат предложил лишать прав за блокираторы ремней безопасности

, ИА "Амител"
Рекомендация направлена на имя главы МВД Владимира Колокольцева
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россиян хотят лишать водительских удостоверений за использование блокираторов ремней безопасности, сообщает РИА "Новости".

С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, набирают популярность устройства, обманывающие автоматику, которая  не позволяет начинать движение без использования ремня безопасности.

Причем некоторые используют их не только на водительских разъемах под ремни, но и на пассажирских, тем самым подвергая их опасности.

"Применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", – уверен Петров.

Он предложил запретить продажу "блокираторов" на территории РФ, а за их использование лишать права управления транспортом на "существенный срок".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.09.2019 14:49
Гость

Ох не о том голова у них болит, совсем не о том...

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5.09.2019 14:52
- гость -

Ремень не пристегнут уже есть штраф. Что то умный депутат завелся у них там....обман электрики....

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5.09.2019 14:53
технарь

за непристегнутый ремень уже наказание есть, блокиратор ничем не хуже.

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5.09.2019 15:24
- гость -

Депутаты пусть вначале в своих рядах разберутся и наведут порядок прежде чем гражданам указывать!

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