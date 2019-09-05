Барнаулец делает точные мини-копии известных людей и персонажей

Высотой фигурки от 28 до 32 сантиметров / Фото: alt.kp.ru

Житель Барнаула Алексей Филиппов на протяжении нескольких лет делает фигурки знаменитостей, героев фильмов и игр, пишет алтайская "Комсомольская правда".

"Лепка больших скульптур мне никогда не нравилась, а фигурки персонажей из фильмов и игр всегда были интересны. Хотелось повторить это своими руками. Сначала я начал изготавливать их из полимерной глины, потом делал из скульптурного пластилина, сейчас перешел на цифровую лепку", – рассказал Алексей.

Занялся он этим делом в 2012 году. Первыми персонажами стали герои мультфильма "Южный парк". Высотой фигурки от 28 до 32 сантиметров. Однако, например, Халк получился 40-сантиметровым.

Одежду для них Алексей заказывает в интернете, либо вещи отшивают знакомые портные. На изготовление одной фигурки в среднем уходит 3-4 месяца.