Барнаульских школьников предупредили о неприятных последствиях списывания на ЕГЭ и ОГЭ

Восемь выпускников уже были удалены с экзаменов из-за шпаргалок и телефонов

10 июня 2026, 08:14, ИА Амител

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

Использование шпаргалок и телефонов во время ЕГЭ и ОГЭ влечет за собой удаление с экзамена. Об этом напомнили в администрации одной из барнаульских школ — сообщение есть у amic.ru.

«Еще не завершилась первая экзаменационная неделя, тем не менее уже удалены восемь участников по нашему городу (шесть — с ОГЭ и два — с ЕГЭ) со шпаргалками, телефонами», — отметили в администрации школы.

Учеников и родителей призвали "проявить благоразумие" и "не подвергать себя опасности". Как отмечается в сообщении, если в ходе ГИА у выпускника найдут телефон, не будет иметь значения, собирался ли он использовать его во время экзамена.

«Само наличие средства связи во время экзамена нарушает порядок и ведет к удалению с экзамена», — подчеркивает администрация.

Там также напомнили, что участники экзамена занимают места в аудитории в соответствии со списками распределения, пересаживаться нельзя. Во время экзамена нельзя общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, а также выходить без разрешения организатора.

Напомним, в 2026 году ЕГЭ в России сдают почти 750 тысяч человек, из которых более 650 тысяч — выпускники этого года. Основной этап сдачи ЕГЭ начался 1 июня и закончится 9 июля. Досрочный этап прошел с 20 марта по 20 апреля. Будет также дополнительный этап, предназначенный для тех, кто не смог сдать экзамен в срок по уважительным причинам, — он продлится с 4 по 25 сентября.