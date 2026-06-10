Двоих новгородцев ждет суд за взлом аккаунтов маркетплейсов жителей Алтайского края

Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей

10 июня 2026, 13:48, ИА Амител

Вещдоки / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Перед судом предстанут двое жителей Новгородской области, которых обвиняют в участии в схеме по взлому аккаунтов пользователей маркетплейсов и покупке товаров за чужой счет. Об этом сообщил портал "МВД Медиа".

По данным следствия, от действий злоумышленников пострадали девять человек. Среди них — жители Барнаула, Рубцовска, Шипуновского и Первомайского районов Алтайского края, а также один житель Тверской области. Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Следователи установили, что с февраля по август прошлого года 19-летний и 20-летний фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Молодые люди приобретали и активировали сим-карты, после чего передавали своему анонимному куратору уникальные идентификаторы номеров и коды подтверждения из СМС-сообщений.

Как полагают правоохранители, полученные данные использовались для восстановления доступа к аккаунтам прежних владельцев номеров на маркетплейсах. Через взломанные учетные записи злоумышленники оформляли покупки дорогостоящих товаров и подарочных сертификатов в рассрочку. Оплата при этом производилась за счет банковских счетов потерпевших.

Приобретенные товары впоследствии реализовывались случайным покупателям через курьерские службы. Установлено, что за участие в преступной схеме каждый из обвиняемых ежедневно получал от куратора по три тысячи рублей.

Фигурантов задержали в Великом Новгороде сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков у подозреваемых изъяли 11 мобильных телефонов, 12 банковских карт, электронные носители информации и около тысячи сим-карт.

В настоящее время молодым людям предъявлены обвинения по статьям 158 УК РФ (кража), 159 УК РФ (мошенничество) и 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Новгородский районный суд.