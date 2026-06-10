Доходы края выросли, а почти все социальные направления получили финансовое "усиление"

10 июня 2026, 11:51, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет Алтайского края прошел 2025 год с хорошими показателями: доходная часть выросла на 18 млрд рублей, а все социальные направления расходов получили финансовую прибавку. Об этом перед началом публичных слушаний по проекту закона об исполнении краевого бюджета 10 июня рассказал председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

Исполнение бюджета — это, если говорить самыми простыми словами, то, как Алтайский край расходовал заложенные в "казну" региона деньги в реальности.«2025 год был интересным, и для многих регионов — уже тяжелым. У Алтайского края показатели все же хорошие, краевому руководству удалось увеличить все основные параметры бюджета», — оценил Локтев.

Так, прогнозируемые доходы бюджета в начале года составляли 180 млрд рублей, а к концу года дошли до 198 млрд. В основном, как подчеркнул депутат, за счет собственных доходов края: налоговых и неналоговых поступлений. Безвозмездная "помощь" из федерального бюджета на протяжении года, по оценке политика, увеличилась ненамного.

Расходы бюджета к концу году приблизились к 216 млрд рублей. Дефицит, как отметил Локтев, увеличился, но остался в рамках, установленных бюджетным кодексом.

«Основное направление расходов — социальное, 68% бюджета. Образование, медицина, спорт, культура — все эти направления получили дополнительные средства. На материальную помощь для бойцов СВО и членов их семей пошло 16 млрд рублей, а в 2026 году сумма будет еще больше», — сообщил политик.

Напомним, в мае 2026 года губернатор региона Виктор Томенко представил перед депутатами АКЗС подробный отчет о работе краевых властей в 2025-м. Более подробно узнать о достижениях региона за этот период можно в материале amic.ru.