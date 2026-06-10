Патриарха Кирилла могут включить в новый пакет санкций ЕС

Причиной может стать наказ, в котором операция на Украине называется "священной войной"

10 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла могут включить в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на три источника в дипломатических кругах.

По данным издания, санкции против патриарха могут ввести из-за того, что под его руководством РПЦ опубликовала документ в поддержку СВО. Речь идет о наказе XXV Всемирного русского народного собора под названием "Настоящее и будущее Русского мира", где военная операция на Украине называется "священной войной".

Самого патриарха Кирилла издание называет "противоречивой фигурой", обладающей как религиозным, так и политическим влиянием.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет запретить въезд всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине.