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Патриарха Кирилла могут включить в новый пакет санкций ЕС

Причиной может стать наказ, в котором операция на Украине называется "священной войной"

10 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла могут включить в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на три источника в дипломатических кругах.

По данным издания, санкции против патриарха могут ввести из-за того, что под его руководством РПЦ опубликовала документ в поддержку СВО. Речь идет о наказе XXV Всемирного русского народного собора под названием "Настоящее и будущее Русского мира", где военная операция на Украине называется "священной войной".

Самого патриарха Кирилла издание называет "противоречивой фигурой", обладающей как религиозным, так и политическим влиянием.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет запретить въезд всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине.

Россия европа санкции РПЦ
       

Комментарии 15

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Гость

07:30:29 10-06-2026

И Патриарху запрет в священную европу...У этих ивропейцев при работе над следующим 22-м пакетом санкций точно мозги вывихнутся...

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Гость

09:28:55 10-06-2026

Гость (07:30:29 10-06-2026) И Патриарху запрет в священную европу...У этих ивропейцев п...
Придется бедняге свою яхту по Москве-реке катать

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Гость

07:08:36 12-06-2026

Гость (09:28:55 10-06-2026) Придется бедняге свою яхту по Москве-реке катать...
Нписано что у Патриарха есть собственая яхта?)

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Гость

08:10:17 10-06-2026

Ну тут уж на всё воля божия

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Гость

09:18:17 10-06-2026

Гость (08:10:17 10-06-2026) Ну тут уж на всё воля божия ... Гость, не надо путать Святое с экскрементами человеческими. Для Бога, патриарх не товарищ, а потому Божья Воля на него не распрастроняется.

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Гость

10:38:38 10-06-2026

Гость (09:18:17 10-06-2026) Гость, не надо путать Святое с экскрементами человеческими. ... на всё воля божия

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Гость

12:50:16 10-06-2026

Гость (08:10:17 10-06-2026) Ну тут уж на всё воля божия ... Аллах всемилостив.

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Гость

13:17:27 10-06-2026

Гость (12:50:16 10-06-2026) Аллах всемилостив.... хари кришна

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Гость

13:21:21 10-06-2026

Гость (13:17:27 10-06-2026) хари кришна...
Славься Один!

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майор

10:39:12 10-06-2026

Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где нибудь в СМИ. Поэтому этот путь ему сейчас пытаются закрыть
А причина очень проста. Я намедни смотрел интерьвью с одним из западных биологов ученых возбухнувших против их системы и он сказал что сейчас в биолабораториях в сша и англии вовсю идет изучение кода ДНК человека и животных. Им удалось на суперкомпьютерах построить модель атом в атом белков и ее запустить. И новоиспеченный ИИ он крутит эту модель меняя цепочку ДНК и анализируя то что выросло на выходе. И выяснилось что ДНК имеет не только управление всеми био процессами но код управляет трехмерной формой выросшего живого существа, конечностями, и так далее. То есть задав код можно вырастить например перчатки, сумку, живое существо любой фолрмы итд
Планируется уколом вводить в человека некий код изменений в ДНК и у человека будут вырастать то что задано. Например органы, рога, некие геометрические узоры на лбу что то вроде лицензионной этикетки управляющей биокампании - то бишь печать 666 готовится

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Musik

10:47:23 10-06-2026

майор (10:39:12 10-06-2026) Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где ни... закусывайте

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Гость

11:00:36 10-06-2026

Musik (10:47:23 10-06-2026) закусывайте... Закуска градус крадет.

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dok_СФ

10:49:20 10-06-2026

майор (10:39:12 10-06-2026) Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где ни... Что курим?

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Гость

11:29:14 10-06-2026

dok_СФ (10:49:20 10-06-2026) Что курим?...
Что-то забористое

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Гость

11:30:51 10-06-2026

майор (10:39:12 10-06-2026) Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где ни...
Хочу вырастить кошелек и кольцо для ключей на пузе , чтобы терять. Офигенно же

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