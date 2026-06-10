Патриарха Кирилла могут включить в новый пакет санкций ЕС
Причиной может стать наказ, в котором операция на Украине называется "священной войной"
10 июня 2026, 07:15, ИА Амител
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла могут включить в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на три источника в дипломатических кругах.
По данным издания, санкции против патриарха могут ввести из-за того, что под его руководством РПЦ опубликовала документ в поддержку СВО. Речь идет о наказе XXV Всемирного русского народного собора под названием "Настоящее и будущее Русского мира", где военная операция на Украине называется "священной войной".
Самого патриарха Кирилла издание называет "противоречивой фигурой", обладающей как религиозным, так и политическим влиянием.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет запретить въезд всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине.
07:30:29 10-06-2026
И Патриарху запрет в священную европу...У этих ивропейцев при работе над следующим 22-м пакетом санкций точно мозги вывихнутся...
09:28:55 10-06-2026
Гость (07:30:29 10-06-2026) И Патриарху запрет в священную европу...У этих ивропейцев п...
Придется бедняге свою яхту по Москве-реке катать
07:08:36 12-06-2026
Гость (09:28:55 10-06-2026) Придется бедняге свою яхту по Москве-реке катать...
Нписано что у Патриарха есть собственая яхта?)
08:10:17 10-06-2026
Ну тут уж на всё воля божия
09:18:17 10-06-2026
Гость (08:10:17 10-06-2026) Ну тут уж на всё воля божия ... Гость, не надо путать Святое с экскрементами человеческими. Для Бога, патриарх не товарищ, а потому Божья Воля на него не распрастроняется.
10:38:38 10-06-2026
Гость (09:18:17 10-06-2026) Гость, не надо путать Святое с экскрементами человеческими. ... на всё воля божия
12:50:16 10-06-2026
Гость (08:10:17 10-06-2026) Ну тут уж на всё воля божия ... Аллах всемилостив.
13:17:27 10-06-2026
Гость (12:50:16 10-06-2026) Аллах всемилостив.... хари кришна
13:21:21 10-06-2026
Гость (13:17:27 10-06-2026) хари кришна...
Славься Один!
10:39:12 10-06-2026
Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где нибудь в СМИ. Поэтому этот путь ему сейчас пытаются закрыть
А причина очень проста. Я намедни смотрел интерьвью с одним из западных биологов ученых возбухнувших против их системы и он сказал что сейчас в биолабораториях в сша и англии вовсю идет изучение кода ДНК человека и животных. Им удалось на суперкомпьютерах построить модель атом в атом белков и ее запустить. И новоиспеченный ИИ он крутит эту модель меняя цепочку ДНК и анализируя то что выросло на выходе. И выяснилось что ДНК имеет не только управление всеми био процессами но код управляет трехмерной формой выросшего живого существа, конечностями, и так далее. То есть задав код можно вырастить например перчатки, сумку, живое существо любой фолрмы итд
Планируется уколом вводить в человека некий код изменений в ДНК и у человека будут вырастать то что задано. Например органы, рога, некие геометрические узоры на лбу что то вроде лицензионной этикетки управляющей биокампании - то бишь печать 666 готовится
10:47:23 10-06-2026
майор (10:39:12 10-06-2026) Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где ни... закусывайте
11:00:36 10-06-2026
Musik (10:47:23 10-06-2026) закусывайте... Закуска градус крадет.
10:49:20 10-06-2026
майор (10:39:12 10-06-2026) Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где ни... Что курим?
11:29:14 10-06-2026
dok_СФ (10:49:20 10-06-2026) Что курим?...
Что-то забористое
11:30:51 10-06-2026
майор (10:39:12 10-06-2026) Патриарх может в будущем вьехать в европу и выступить где ни...
Хочу вырастить кошелек и кольцо для ключей на пузе , чтобы терять. Офигенно же