Природа под защитой. В каких заповедных зонах Алтайского края запретили моторные лодки?

Нарушение режима особой охраны памятников природы влечет за собой административную ответственность

10 июня 2026, 09:32, ИА Амител

Лодка / Моторная лодка / Озеро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае расширили перечень особо охраняемых природных территорий, где запрещено использовать моторные плавательные средства. Новые ограничения затронули сразу несколько памятников природы краевого значения и направлены на сохранение уникальных водных экосистем и их обитателей.

Об изменениях сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Они были утверждены постановлением правительства региона от 28 мая 2026 года № 169, которым внесены корректировки в режимы особой охраны ряда природных объектов.

Согласно новым правилам, нахождение в акватории водных объектов моторных плавательных средств всех видов теперь запрещено на территории памятников природы краевого значения.

Ограничения распространяются на озеро Мало-Калтайское в Залесовском муниципальном округе, бассейн реки Колыванки в Змеиногорском районе, озеро Казачка в Краснощековском районе, устье реки Песчаной в Смоленском районе и памятник природы "Сары-Чумышский" в Солтонском районе.

Кроме того, использовать моторные лодки нельзя будет на озерах Чертово и Рогульковое в Тальменском районе, на территории памятника природы "Тогульский" в Тогульском районе, а также на озерах Монастырское и Займище в Шипуновском районе.

Как пояснили в Минприроды Алтайского края, главная цель введенных ограничений — сохранить уникальные природные комплексы и биологическое разнообразие водных систем перечисленных особо охраняемых природных территорий.

Жителям и гостям региона напомнили, что нарушение режима особой охраны памятников природы влечет за собой административную ответственность.

В соответствии со статьей 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ, гражданам за подобные нарушения грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания составит от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

При этом нарушители могут лишиться не только денег. Закон предусматривает возможность конфискации плавательного средства или его мотора.

Если же действия человека приведут к серьезному ущербу для окружающей среды, ответственность может быть уже уголовной. В таком случае применяются положения статьи 262 Уголовного кодекса РФ.

Санкции предусматривают штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы продолжительностью до двух лет.

В Минприроды подчеркивают, что соблюдение установленных ограничений необходимо для сохранения природного наследия Алтайского края. Именно благодаря особому режиму охраны удается защищать редкие виды животных и растений, а также поддерживать экологическое равновесие на уникальных водных объектах региона.