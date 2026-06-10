Эксперт заявил, что лишь 10–15% торговых центров в России имеют минимальный риск закрытия

К наиболее устойчивому сегменту эксперт относит примерно 800–1200 ТЦ по всей стране

10 июня 2026, 09:44, ИА Амител

Фудкорт ТЦ "Галактика" / Фото: amic.ru

Только 10–15% российских торговых центров сегодня можно отнести к категории объектов с минимальным риском закрытия. При этом даже они не имеют полной защиты от подобных сценариев. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын.

По его словам, в настоящее время в России насчитывается около восьми тысяч объектов, которые изначально позиционировались как торговые центры. Однако лишь часть из них действительно соответствует современным требованиям рынка.

«Это те ТЦ, которые имеют устойчивый пул арендаторов, профессиональное управление, понятный трафик и регулярную коммуникацию с рынком. То есть речь примерно о 10–15% от номинального числа объектов», — отметил Платицын.

Таким образом, к наиболее устойчивому сегменту эксперт относит примерно 800–1200 торговых центров по всей стране. Вместе с тем он подчеркнул, что даже такие объекты не застрахованы от возможного закрытия.

Наиболее стабильными, по мнению специалиста, остаются крупные торговые центры, занимающие доминирующее положение в своих зонах охвата. Высокую устойчивость также демонстрируют районные ТЦ и комплексы, где работают продуктовые якорные арендаторы.

Кроме того, шансы на успешную работу повышает наличие востребованных сервисов и дополнительных функций. Речь идет о медицинских услугах, предприятиях общественного питания, спортивных объектах и площадках для досуга, которые помогают поддерживать постоянный поток посетителей.