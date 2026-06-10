В Новосибирске на шестилетнего ребенка в детсаду упала сосна: мать борется за компенсацию

Мальчик получил черепно‑мозговую травму, восемь дней провел в больнице

10 июня 2026, 13:24, ИА Амител

Место инцидента / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Осенью 2025 года в одном из детских садов Первомайского района Новосибирска произошло ЧП. На шестилетнего Ваню во время прогулки упала сосна. Ребенок получил черепно‑мозговую травму и провел восемь дней в больнице — его выписали в шейном воротнике. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, а мама мальчика добивается компенсации через суд. Подробности рассказали в "КП-Новосибирск".

Инцидент случился 9 октября. Утром Ольга, мама Вани, отвела сына в группу, а спустя несколько часов ей позвонила воспитатель и сообщила, что на мальчика упало дерево. Ольга сразу покинула работу и попросила вызвать скорую помощь.

В медицинском кабинете Ваня лежал с разбитой губой. Врачи диагностировали черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и растяжение мышц шейного отдела позвоночника.

По словам Ольги, сын избежал более тяжелых последствий благодаря тому, что сосна ударила его частью ствола с изгибом. В момент происшествия воспитатели пытались увести детей из опасной зоны: они кричали "Бегите!", но Ваня подумал, что это игра, и не среагировал.

После случившегося руководство детского сада составило акт о несчастном случае. Мать обнаружила в документе ошибки и подписала его с замечаниями.

Заведующая объявила воспитателю выговор, а младшему воспитателю — замечание за нарушение трудовой дисциплины. Ольга считает такие меры несправедливыми. По ее мнению, педагогов не должны наказывать за попытки спасти детей.

«Прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В департаменте образования мэрии пояснили, что в 2024 году проводилось обследование зеленых насаждений. Тогда выявили и спилили 23 аварийных дерева. Сотрудники учреждения регулярно осматривали территорию», — говорится в публикации.

После ЧП на территории детсада снесли еще 20 деревьев и кустарников, представлявших угрозу. При этом упавшая сосна аварийным деревом не считалась: развитие стволовой гнили носило скрытый характер и внешне не проявлялось. По запросу следователей провели дополнительную экспертизу упавшего дерева.

Восстановление Вани заняло некоторое время. После выписки он еще неделю был на больничном. Первое время мальчика беспокоили боли в шее и проблемы со сном. Для реабилитации ему помогли магнитотерапия и лечебная физкультура.

Семья перевелась в другой детский сад, затем пошла в подготовительную школу. К Новому году курс реабилитации завершили, врачи сняли ограничения на посещение бассейна. Сейчас Ваня активно учится и мечтает стать изобретателем.

С помощью прокуратуры Первомайского района Ольга подала гражданский иск в суд. Судмедэкспертиза установила легкий вред здоровью. Ответчики не признают, что дерево упало непосредственно на ребенка, и утверждают, что оно рухнуло рядом.

На заседании 8 июня стороне истца показали видео падения дерева на Ваню. Следующее заседание по делу назначено на август 2026 года в Первомайском районном суде Новосибирска. Ольга надеется на справедливое решение.