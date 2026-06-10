Мужчина оказался на скамье подсудимых после исчезновения кота в Алтайском крае
Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину
10 июня 2026, 07:34, ИА Амител
В Яровом молодой человек предстал перед судом после кражи кота породы мейн-кун из чужой квартиры. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Как установило следствие, в марте этого года обвиняемый находился в одной из квартир Ярового, откуда похитил домашнего питомца. Забрав животное, мужчина скрылся и, как указано в материалах дела, "распорядился им по своему усмотрению".
Владелец кота обратился в правоохранительные органы. Стоимость животного оценили в 6500 рублей, а причиненный ущерб признали значительным для потерпевшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).
Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, извинился перед владельцем животного и возместил причиненный ущерб в полном объеме. После этого потерпевший попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.
«Рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, суд отметил, что государственный обвинитель и защитник подсудимого не возражали против заявленного ходатайства. Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для прекращения производства», — сообщили в пресс-службе судов.
В результате суд прекратил уголовное дело и отменил ранее избранную в отношении фигуранта меру пресечения. Кот, проходивший по делу в качестве вещественного доказательства, был возвращен законному владельцу.
В пресс-службе судов напомнили, что кража домашних животных влечет уголовную ответственность, а квалификация преступления и возможное наказание зависят от обстоятельств совершения деяния и размера причиненного ущерба.
08:34:11 10-06-2026
Кража именно мейн-куна, это по своему идиотизму деяние, равное краже геморроя.
10:48:32 10-06-2026
Гость (08:34:11 10-06-2026) Кража именно мейн-куна, это по своему идиотизму деяние, равн... Беляшей видать захотелось похитителю.
10:42:55 10-06-2026
Забрав животное, мужчина скрылся и, как указано в материалах дела, "распорядился им по своему усмотрению".///////
Что он делал с котом?!!!
11:26:31 10-06-2026
Гость (10:42:55 10-06-2026) Забрав животное, мужчина скрылся и, как указано в материалах... Кормил усиленно. Очень беляшей хотелось.
11:42:08 10-06-2026
Гость (10:42:55 10-06-2026) Забрав животное, мужчина скрылся и, как указано в материалах... видимо,ничего противоестественного, если после суда вернул вдадельцу
12:14:49 10-06-2026
Судьи снимите повязки с глаз- и гляньте на картинку- кот-то на пристройке и никто его не крал.
15:43:14 10-06-2026
Гость (12:14:49 10-06-2026) Судьи снимите повязки с глаз- и гляньте на картинку- кот-то ... А мейн кун где? Сей черный кот явно не он.