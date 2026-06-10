Мараловоды Алтайского края приступили к ежегодной срезке пантов

На сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах региона содержится более 25 тысяч животных

10 июня 2026, 11:02, ИА Амител

Олень / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В хозяйствах Алтайского края стартовал один из самых ответственных этапов в работе оленеводов — сезон срезки пантов. Ежегодно в регионе производят от 36 до 38 тонн этого ценного сырья, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

Регион занимает второе место в России по численности маралов и пятнистых оленей. Сейчас на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах края содержится более 25 тысяч животных.

Оленеводство активно развивается в пяти районах — Алтайском, Красногорском, Краснощековском, Солонешенском и Чарышском. Именно здесь сосредоточена основная часть хозяйств, специализирующихся на разведении маралов и пятнистых оленей.

Самым напряженным периодом для отрасли традиционно становятся май и июнь. В это время проводится срезка молодых рогов маралов, которую сами специалисты называют "сбором урожая".

По оперативным данным, наибольшие объемы работ уже выполнили хозяйство "Антарес" в Алтайском районе, предприятие "Новоталицкое" в Чарышском районе, а также ряд оленеводческих хозяйств Солонешенского и Красногорского районов.

После заготовки панты проходят дальнейшую обработку. Полученное сырье консервируют или подвергают глубокой заморозке. Этих запасов хватает как для последующей переработки, так и для оказания оздоровительных услуг туристам в течение следующего года.

В региональном Минсельхозе отмечают, что оленеводство остается одной из важных подотраслей животноводства Алтайского края. Благодаря крупному поголовью маралов и пятнистых оленей регион сохраняет лидирующие позиции в стране по производству пантовой продукции.