Томенко назвал Бийск первым по значению городом Алтайского края

Виктор Томенко 7 сентября прибыл в Бийск, чтобы лично поздравить местных жителей с праздником.

По его словам, сегодня в Алтайском крае сразу в нескольких муниципальных образованиях свои праздники, свои дни рождения, в том числе у столицы края – у города Барнаула. Но юбилей - только у Бийска.

"Как председатель правительства Алтайского края я просто обязан здесь быть и говорить поздравительные и приветственные слова", – обратился к присутствующим губернатор.

Он подчеркнул, что за год после избрания губернатором успел хорошо узнать, что бийчане очень любят свой город, всегда называя его любимым, родным своим городом.

"Новейшая история – последние десятилетия – они, конечно, были непростые в истории нашей страны, и город Бийск не избежал определенных потрясений. Но задача наша, сегодняшних властей, нынешних поколений, теперешних жителей города Бийска, руководителей в том числе, заключается в том, чтобы основываясь на всех лучших традициях и тех достижениях, которые точно сегодня у Бийска есть, на основе этого фундамента двигаться дальше", — подчеркнул Томенко.

Глава региона также рассказал, как он может описать наукоград, если нужно будет сделать это в нескольких словах.

"Бийск – это второй город Алтайского края по численности и первый по значению. По значению для многих и многих направлений и отраслей нашей жизни. Пусть так будет и дальше", — заключил губернатор.

Он пожелал, чтобы таких отраслей появлялось все больше. Томенко заверил, что региональные власти приложат максимум усилий, чтобы этих целей обязательно достигать.