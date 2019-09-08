Собака, спортсменка и просто красавица! Виви с синим хвостом покорила барнаульцев

Бордер-колли Виверна из Барнаула / Фото: https://www.instagram.com/wyvernbordercollie/ Видео: instagram.com/amic.ru/

Бордер-колли по кличке Виверна стала звездой на праздновании Дня города Барнаула в субботу 7 сентября. Гости праздника столпились вокруг умной собаки с синим хвостом и с удовольствием наблюдали, как она выполняла все команды своей хозяйки.

"Движение — жизнь! Это девиз Виви. Ни для кого не секрет, что она готова бегать и играть с утра до ночи", — рассказала хозяйка о своей любимице.

Оказалось, что у Виверны есть и собственный Instagram, на который подписано почти 2,2 тыс. человек. "Не только красивая, но еще и умная! Взяли второе место в ОКД и сдали новый норматив "собака-компаньон", по количеству баллов тоже второе место. Ждем следующих соревнований", — говорится в одном из постов.

Виверна любит путешествовать по улицам города и рассказывать их историю. Вы знали, как раньше назывался проспект Красноармейский?

"Это одна из самых старых улиц города, появилась еще в XVIII веке. От Демидовской площади до улицы Пролетарской проспект частично проходит историческую часть Барнаула. Проспект не раз менял имя. В ранние времена барнаульской истории многие улицы получали названия от располагавшихся на них учреждений, храмов, общественных зданий и других важных построек. Не стал исключением и будущий проспект. В XVIII веке он назывался Госпитальной линией, а в XIX стал Конюшенным переулком. В 1921 году новые власти, запустившие большую волну переименований, превратили его в Красноармейский переулок, а в 1927 он получил статус проспекта. Сегодняшний Красноармейский проспект необычен тем, что здесь на небольшом расстоянии, меньше километра длиной, последовательно сменяются три или даже четыре архитектурные эпохи: классицизм первой половины XIX века, купеческий период рубежа веков, массовая застройка советского периода и современные высотки", — рассказывает Виверна своим подписчикам.

Есть у Виверны друзья. К одним она ходит на дни рождения. С другими проводит свое свободное время.