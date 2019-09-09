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Россияне предпочитают копить деньги, а не тратить их

, ИА "Амител"
Доля россиян, рассказавших об отсутствии сбережений, составила 33%
В рублях хранят свои сбережения большинство россиян / Фото: Astrologiyaik.ru

В рублях хранят свои сбережения большинство россиян / Фото: Astrologiyaik.ru

Две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить их, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

66% опрошенных россиян уверены, что сейчас деньги лучше сберегать, а 23% придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить.

При этом на 4% увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок (28% против 24% в июле 2019 года).

47% опрошенных считает, что свободные деньги нужно положить в банк. Это мнение распространено среди тех, кто оценил материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее.

В рублях хранят свои сбережения большинство россиян (63%) – на 5% больше, чем два месяца назад. Доля россиян, рассказавших об отсутствии сбережений, составила в августе 33% от всех опрошенных, продолжая тенденцию к снижению. Каждый десятый хранит свои сбережения в иностранной валюте (10%), половина из них – в долларах (5%).

Россияне прогнозируют постепенное ослабление рубля: 61% респондентов предполагают, что через три месяца среднее значение доллара будет 68 рублей. 46% опрошенных считают, что через год стоимость доллара достигнет 73 рублей.

Опрос был проведен 27 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Алтайского края хранит в банке 78 тыс. рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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