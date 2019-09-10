14 сентября в Барнауле пройдут первые осенние социальные ярмарки

В субботу, 14 сентября, в краевой столице состоятся первые осенние социальные продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

На распродаже будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края. Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, муку, сахар, яйца и кондитерские изделия.

Мероприятие пройдет на девяти ярмарочных площадках Барнаула с 10:00 до 14:00 по адресам: пр. Красноармейский, 36 и 131; пр. Ленина, 71 и 152; ул. 50 лет СССР, 51а; площадь Народная (пересечение улиц Попова и Георгия Исакова), ул. Чайковского, 21а, ул. Новосибирская, 16в и п. Научный городок.