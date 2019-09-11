Барнаульца осудили за пост об обещаниях "Единой России"

Барнаульца Олега Григорьева оштрафовали на тысячу рублей за видео об обещаниях "Единой России", которое он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в 2011 году, сообщает "МБХ медиа".

Мужчину признали виновным в распространении экстремистских материалов.

"Фактическую вину, что видео было в видеозаписях, признаю, но цели распространить его не было. По факту узнал, что запрещено, уже после вызова в ФСБ", – рассказал Олег.

Григорьев отметил, что не считает себя политическим активистом. Он уже давно не ходит на митинги.

Периодически мужчина делает посты в своих социальных сетях, но активистской деятельностью не занимается.