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Москалькова усомнилась в быстром внедрении четырехдневной рабочей недели

, ИА "Амител"
Москалькова усомнилась в быстром внедрении четырехдневной рабочей недели
Фото: e-news.su

Фото: e-news.su

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова оценила возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщает РИА Новости.

По ее словам, маловероятно, что идею реализуют без проведения дополнительных исследований. Так она ответила на вопрос журналиста, который обеспокоился тем, что переход на четырехдневку может увеличить интенсивность труда.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования, — заявила Москалькова. — Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена".

Ранее в СМИ появилась информация, что перспективы введения в России четырехдневной рабочей недели должны быть представлены Дмитрию Медведеву до 30 сентября.

Минтруд должен проработать вопрос "введения в перспективе четырехдневной рабочей недели". В частности, аналитикам придется оценить последствия влияния на экономику, производительность труда и социальную сферу.

Ранее эксперты уже высказали свои опасения, что реализация затеи с сокращением рабочей недели может привести к падению ВВП примерно на 20%.

Скептически к вопросу подошли и медики. По их мнению, благотворного влияния на здоровье россиян это не произведет, поскольку вырастет число людей с ожирением. Есть уверенность, что примерно 95% граждан будут посвящать себя безделью.

Психологи и вовсе припугнули неизбежным ростом страхов, фобий и неврозов. Известный психиатр предположил, что дополнительный выходной может окончательно похоронить некоторые семьи, поскольку при не самых теплых отношениях между супругами лишний день будет насыщен раздражениями.

В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он также привел несколько примеров успешного сокращения рабочего времени. Так, Генри Форд уменьшил его с 48 до 40 часов в неделю, получив "впечатляющий рост производительности труда".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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