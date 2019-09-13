В правительстве заявили, что у них нет права отменить восьмичасовой рабочий день

Отмена устаревших нормативных актов времен СССР о восьмичасовом рабочем дне не повлияет на продолжительность трудового дня, так как это относится к действующему законодательству России, в частности к Трудовому кодексу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера, руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко.

11 сентября в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен. Чуйченко в ходе программы уточнил, что речь идет о более чем 220 тыс. документов, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

"Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений", – объяснил после программы Чуйченко.

Он добавил, что "даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать – у нас нет компетенции".

Напомним, Медведев заговорил о переходе на четырехдневную рабочую неделю в июне. По его мнению, это требование будущего, в котором неизбежен рост производительности труда. И тогда не может идти речи о полноценной рабочей неделе, но при этом должен сохраниться уровень зарплаты.