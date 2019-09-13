Бийчанин-рецидивист нанял грузовик, украл гараж и по пути нашел покупателя

46-летняя жительница Бийска сообщила в полицию, что у нее украли металлический гараж. Она оценила нанесенный ущерб в 50 тысяч рублей.

Похитителем гаража оказался ранее судимый мужчина 1982 года рождения.

"Как выяснилось, подозреваемый заказал специализированную машину, чтобы транспортировать конструкцию. По пути нашел покупателя и продал чужой гараж за 15 тысяч рублей". — сообщили в МВД Бийска.

Преступник признался в краже. Имущество изъято у нового хозяина и возвращено прежней владелице.