Алтайские полицейские вернулись из командировки в Чечню

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сотрудники полиции Алтайского края ночью 13 сентября прибыли в Барнаул из командировки в Чечню, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Она продлилась полгода.

Их встречали родные, близкие, коллеги, а также руководство ведомства. Чтобы поздравить подчиненных с успешным выполнением служебных задач к барнаульскому вокзалу прибыл начальник регионального управления МВД России Андрей Подолян.

"Сегодня я с большим удовольствием могу сообщить всем, кто вас ждал: матерям, женам, детям, о том, что вы с честью выполнили свой долг, — обратился он к прибывшим полицейским. — На протяжении всего этого времени руководство временной оперативной группировки неоднократно отмечало вашу профессиональную работу только с лучшей стороны".

Отличившихся стражей правопорядка поощрили наградами за добросовестную службу, высокую дисциплину и усердие при выполнении задач повышенной службы. Некоторым из них присвоили новые звания и выдали погоны.