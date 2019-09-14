Чтобы "Сибирская монета" зазвенела: в игорной зоне открыли современный энергокомплекс

13 сентября в Алтайском крае начала работать электроподстанция "Сибирская монета". Ее запустили губернатор Виктор Томенко и генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин. По их словам, это обеспечит ускоренное развитие игорной зоны на Алтае.

Станцию запустили дистанционно, из Барнаула. Для этого в центре управления сетями Алтайского филиала "Россети Сибирь" установили специальную кнопку. Томенко и Акилин нажали ее одновременно, и новая подстанция начала свою работу. О том, что "Сибирская монета" успешно запустилась, в прямом эфире доложил главный инженер подстанции.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве. По его словам, отсутствие в игорной зоне подстанции было одним из главных препятствий для ее развития.

"Сделано большое дело. Инфраструктура – это невидимая часть айсберга в любом серьезном начинании. Ранее объекты в игорной зоне работали по временной схеме, с некоторыми издержками. Подстанция даст нам возможность открывать новые объекты и строить планы на десятилетия вперед. У нас уже есть готовый к началу реализации проект по созданию нового большого комплекса дополнительно к Altai Palace. Он оценивается в 3,5 млрд рублей. Это позволит удвоить количество гостей, рабочих мест и налоговых отчислений", – сказал Томенко.

Он также отметил, что постепенно "Сибирская монета" набирает обороты и выходит на те показатели, которых от нее ждут. В 2018 году игорную зону посетило почти 140 тысяч человек. А с 2014 года в бюджет Алтайского края поступило около 200 млн рублей налогов.

Всего в создание и развитие "Сибирской монеты" вложено около двух миллиардов рублей. Из них примерно 40% – средства краевого бюджета. Губернатор добавил, что край и дальше продолжит участвовать в развитии игорной зоны.

Реализацией проекта занимался алтайский филиал компании "Россети Сибирь". Стоимость проекта составила 542,5 млн рублей. За 15 месяцев для игорной зоны построили подстанцию напряжением 110/10 киловольт (кВ) и провели воздушную линию электропередачи 110 кВ. Павел Акилин назвал подрядчика "отважным", поскольку тот встретил серьезные трудности во время строительства, но все равно закончил работы. Во время проектирования специалисты не учли реку, поэтому через нее пришлось строить мост. По словам директора алтайского филиала "Россети Сибирь", 15 месяцев – это очень хороший срок, чтобы успеть построить такой энергетический комплекс.

Кстати, "Сибирская монета" стала уже третьим крупным энергетическим проектом, который реализовали в крае для развития туризма. В 2015 году построили комплекс "Бирюзовая Катунь", а в конце 2018 года начала работать подстанция "Белокуриха-2".