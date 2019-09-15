Двенадцать человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

12 человек пострадали при взрыве газа и пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области, сообщает "Байкал 24".

Возгорание, причиной которого стал взрыв газа, произошло в Ангарске в ночь с 14 на 15 сентября. Из дома эвакуировали жильцов.

Сообщается, что квартиру, в которой произошел взрыв, отключили от газопровода накануне. По версии МВД, причиной взрыва стало самовольное подключение.

Владелец квартиры, мужчина 1971 года рождения, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Общее число пострадавших – 12 человек, среди них дети 2, 8 и 10 лет. Восемь человек до сих пор остаются в больнице. Их жизни ничего не угрожает.