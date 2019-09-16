Томенко попал в пятерку самых молодых губернаторов Сибири

Половине глав регионов Сибири еще нет даже 50 лет, в частности губернатору Алтайского края Виктору Томенко всего 48 лет, пишет Сиб.фм.

Томенко и главе Новосибирской области Андрею Травникову – по 48 лет. Оба родились в 1971 году, однако Травников – 1 февраля, а Томенко – 12 мая. Поэтому новосибирский глава занимает пятое место, а Томенко – четвертое. Их обоих выбрали в единый день голосования 9 сентября 2018 года, а руководящие посты они заняли с разницей в три дня – 17 и 14 сентября соответственно.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на третьем месте по молодости – ему 47 лет. Родился он 3 апреля 1972 года. 8 сентября 2019 года за его кандидатуру проголосовали 58,82% избирателей. Дата вступления в должность будет определена на первой сессии регионального парламента.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года – в этом году ему исполнилось 43 года. Несмотря на то, что Бурятия – политически теперь Дальний Восток, географически она остается сибирским регионом. Цыденова избрали руководителем 10 сентября 2017 года. За него проголосовали 87,43% избирателей.

На первом месте губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов – ему 31 год. Родился он 30 ноября 1987 года. В единый день голосования 9 сентября 2018 года одержал победу над действующим на тот момент главой республики Виктором Зиминым. Выборы проходили в два тура, однако незадолго до повторного голосования бывший губернатор снял свою кандидатуру, как и остальные участники. В результате в бюллетене был только Коновалов.