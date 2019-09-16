Заключенного убили в колонии в пригороде Кургана

В исправительной колонии в Курганской области в собственной камере был убит заключенный, сообщает РБК.

В региональном УФСИН эту информацию подтвердили.

Инцидент произошел 14 сентября в колонии № 2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области. Тело заключенного нашли в камере с признаками насильственной смерти. По данному факту заведено уголовное дело, проводится проверка.

По данным местных СМИ, убит был 28-летний молодой человек, которого осудили за убийство десятимесячной дочери. Мужчину приговорили к 17 годам заключения.

Правозащитник Александр Андрюков считает, что убийство произошло, потому что администрация колонии не учла негативные последствия появления осужденного в тюрьме.