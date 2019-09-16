Стало известно, когда пройдет осенний субботник в Барнауле

Общегородской субботник пройдет в Барнауле 18 октября, сообщает пресс-служба мэрии. Соответствующее постановление подписано в городской администрации.

Осенняя уборка будет проходить на протяжении всего октября в рамках месячника санитарной очистки. Жителям краевой столицы предстоит очистить город от мусора и опавшей листвы.

Основными точками проведения субботников станут дворы, зеленые уголки, парки и скверы.

Напомним, в прошлом месяце в Барнауле прошел культурный субботник-квест. Сбор мусора разнообразили музыкально-танцевальной программой.