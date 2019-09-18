Подростка в Алтайском крае осудят за кражу денег с карты местной жительницы

17-летнего жителя одного из сел обвиняют в хищении денежных средств с банковского счета с причинением значительного ущерба, сообщает Следком по Алтайскому краю.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в одном из районов села, нашел утерянную банковскую карту, принадлежащую местной жительнице, с бесконтактным способом оплаты.

В разных магазинах села он совершил несколько покупок на сумму более чем две тысячи рублей.

Женщина узнала о тратах, когда ей стали приходить СМС-оповещения, после чего заблокировала карту.

Подросток полностью признал свою вину и возместил потерпевшей весь ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.