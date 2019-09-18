Лучший гид-проводник России живет в Барнауле

Барнаулец Игорь Поботкин стал победителем третьего Всероссийского конкурса "Лучший гид России", сообщает пресс-служба Русского географического общества. Он стал победителем в номинации "Лучший гид-проводник".

Поботкин живёт в Барнауле. Работает гидом-проводником в горах Алтая. Геолог-эколог по образованию, он страстно влюблён в местную природу.

Любит показывать всем желающим красивые и удивительные места. Например, из его видеоэкскурсии по Каракольским озерам зрители узнают, от чего зависит цвет горных водоёмов, почему с географической точки зрения правильнее считать их сверху, а не снизу и у какого из семи озёр лучше всего назначать место встречи, чтобы не потерять друг друга.

В общей сложности на суд экспертов поступило 646 работ – мини-экскурсий по городу, музею, природному маршруту. Видеоролики приходили со всей страны – из Севастополя и Находки, Йошкар-Олы и Магадана, Калининграда и Железноводска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Гиды подошли к заданию творчески: в их рассказах есть редкие факты, удивительные истории, поэзия и лирика, веселье и драйв, и всегда – любовь и гордость за свою малую родину.

В состав жюри вошли профессионалы в сфере туризма и тревел-журналистики. Среди них – главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, победитель конкурса "Лучший гид России – 2018" Марина Ноженко, главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов и другие именитые эксперты.

Ранее жительница Барнаула вошла в пятерку лучших водителей трамвая в стране.