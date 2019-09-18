Томенко рассказали, как хороший уголь в алтайских котельных заменяют плохим

Качество поставляемого в котельные Алтайского края угля зачастую не отвечают необходимым характеристикам, сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева.

"Есть ряд вопросов к качеству топлива, особенно они касаются угля, приобретаемого районами самостоятельно. Бывают случаи, что берут что попало, у кого попало и, соответственно, у нас потом идет перерасход топлива. Здесь вопрос на грани, наверное, нарушения законодательства", – сказал Гилев на заседании правительства края.

Он подчеркнул, что бывают даже ситуации, когда в котельную привозят качественный уголь, а через несколько дней там уже лежит плохое топливо.

"Работа контроля за качеством приобретаемого угля – это важный аспект вашей деятельности", – обратился губернатор края Виктор Томенко к главам городов и районов.

Как сообщалось, потребность малой теплоэнергетики края в угле составляет 642 тыс. тонн, включая 256 тыс. тонн для бюджетной сферы и 386 тыс. тонн для жилищного фонда и прочих потребителей. На сегодняшний день запас топлива на угольных площадках равен 132 тыс. тонн, что на 1,3% превышает нормативный запас в этот период.

Также на заседании правительства края в среду, 18 сентября, рассмотрели и вопрос ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию.

Выяснилось, что перед отопительным сезоном энергетики вернули электроэнергию большей части котельным-должникам после вмешательства властей региона. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики края Александр Климин.

"Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме. Однако есть несколько важных моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. В нашем регионе 320 отключенных от электроэнергии котельных из-за долгов", – сказал Климин, отметив, что задолженность перед энергетиками составила 861 млн рублей, что на 8% превышает уровень прошлого года.

На данный момент остаются отключенными 57 котельных, даже после переговоров с энергетиками.

"За предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетиками не вступаем, деньги им не платим, они, естественно, отключают электроэнергию, дожидаемся отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует, и подключаем котельные. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать", – заявил Томенко.

Губернатор обратился к членам правительства с просьбой вести переговоры с энергетиками и искать варианты возвращения электроэнергии в отключенные котельные.