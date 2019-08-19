Более 300 котельных из-за долгов отключены на Алтае перед отопительным сезоном

Подготовку Алтайского края к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

"Все запланированные мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону должны быть выполнены в полном объеме. В первую очередь, важно провести своевременный ремонт оборудования, принять необходимые меры для снижения аварийности", — подчеркнул Меняйло, открывая совещание.

В ходе мероприятия было отмечено, что в целом по Сибири подготовка жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону ведется в соответствии с графиками. Однако в некоторых регионах есть различные проблемы.

Так, по информации участников совещания, в Алтайском крае сохраняется ограничение электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию — отключены 302 котельные.

"Органам исполнительной власти совместно с энергетиками необходимо проработать проблемные вопросы подготовки к отопительному сезону и стабилизировать текущую ситуацию. Главная задача — обеспечить надежность теплоисточников и доступное энергоснабжение потребителей", — поставил задачу Меняйло.

Схожая ситуация в Новосибирской (216 котельных), Омской (155) и Кемеровской областях (80).

На сегодняшний день завершено формирование нормативных запасов всех видов топлива в Республике Тыва и Кемеровской области, жидкого топлива — в Иркутской и Томской областях. Отставания от плановых показателей по запасам угля отмечаются в Иркутской области и Красноярском крае, жидкого топлива — в Новосибирской области. В других регионах, в том числе и Алтайском крае, работа в этом направлении ведется по плану.

В нескольких регионах сохраняются проблемы с ремонтами на ТЭЦ. К примеру, в Кемеровской области. Самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону складывается в Республике Хакасия, отметили в ходе совещания.

Ранее госпрограмму на 11,7 млрд рублей по обеспечению населения ЖКУ утвердили на Алтае.