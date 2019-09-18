Прожиточный минимум в Алтайском крае увеличили

Установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года в Алтайском крае, сообщает региональное управление по труду и занятости.

В среднем показатель составил 10 194 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения – 10 837 руб., для пенсионеров – 8 118 руб., для детей – 10 203 руб.

Согласно этим данным, величина прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом 2019 года в среднем увеличилась на 286 рублей, или 2,9%. Это обусловлено ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 45,5%), крупы и бобовые (7,7%), фрукты (5%) и мясные продукты (2,3%).

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 9 908 руб., что на 574 руб. (6,2%) больше, чем в четвертом квартале 2018 года. Для ребенка он составил 10 141 руб., для пенсионера – 8 500 руб., а для остальных – 10 418 руб.

Для сравнения, за второй квартал 2018 года в среднем этот показатель составил 9 490 руб., а за первый квартал – 9 091 руб.

Прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины, которая рассчитывается на основе данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексов цен на продовольственные продукты, а также товары и услуги.