Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Алтайском крае, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, 20 сентября на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия.

Ожидается, что порывы ветра временами будут достигать скорости 25 м/с. В связи с неблагоприятными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

На территории региона сохранится высокая пожароопасность, а в Алейском, Волчихинском, Рубцовском и Угловском районах – чрезвычайная пожароопасность.

МЧС рекомендует в условиях неблагоприятной погоды не разводить костров на природе, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и окурки, не давать детям играть с огнем.