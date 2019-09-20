Некоторые профессиональные праздники могут отменить в России

Ряд старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках "регуляторной гильотины", направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов со времен СССР, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, могут быть признаны утратившими силу постановления Совнаркома СССР, вводящие День железнодорожника. Под прицелом и День радио, если отменят постановление Совмина СССР 1967 года, а также принятое в 1933 году постановление Совнаркома о праздновании Дня воздушного флота.

В РЖД отметили, что празднование Дня железнодорожника является частью коллективного договора: "День железнодорожника – старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении".

В Минтрансе воздержались от комментариев. В Минкомсвязи пояснили, что поручение правительства сейчас находится в работе, а также заверили, что День радио включен в общий список актов СССР и РСФСР, которых отмена не коснется.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.