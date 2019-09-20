Медведев рассказал, насколько повысят МРОТ в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году установят в размере 12130 рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает Regnum.

По его словам, устанавливать МРОТ на уровне прожиточного минимума – это принятая в стране ежегодная практика.

Он уточнил, что в качестве ориентира берутся показатели за второй квартал 2019 года.

"В соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей", – констатировал Медведев.

Напомним, с 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 рублей. Увеличение минимального размера оплаты труда коснется 3,2 млн человек.