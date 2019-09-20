Пятница, 20 Сентябрь, 09:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,22
€ 70,94
Обь
97см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Медведев рассказал, насколько повысят МРОТ в 2020 году

, ИА "Амител"
Минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей
Дмитрий Медведев / Фото: prozkh.ru

Дмитрий Медведев / Фото: prozkh.ru

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году установят в размере 12130 рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает Regnum.

По его словам, устанавливать МРОТ на уровне прожиточного минимума – это принятая в стране ежегодная практика.

Он уточнил, что в качестве ориентира берутся показатели за второй квартал 2019 года.

"В соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей", – констатировал Медведев.

Напомним, с 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 рублей. Увеличение минимального размера оплаты труда коснется 3,2 млн человек.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:08
СК проверит действия физрука, ударившего первоклассника в Красноярске 0
08:58
Пьяный водитель сбил велосипедиста на алтайской трассе и бросил умирать 4
08:48
Медведев рассказал, насколько повысят МРОТ в 2020 году 0
08:31
Брать или не брать: как оценить финансовые риски при обращении в МФО 0
08:15
Верхние этажи торгового центра выгорели в Грозном 3
08:07
До четырех полос расширят еще 10 км Чуйского тракта в Алтайском крае 2
07:45
В России зафиксирован рекорд 5G со скоростью выше 3 Гбит/с 0
07:32
Вместо коттеджных поселков под Барнаулом предлагают возводить города-спутники 6
07:30
Власти и РЖД почти договорились о запуске "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск 2
07:13
Россияне стали чаще звонить через мессенджеры 0
07:02
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 1
06:50
Уринотерапия и лечение скорлупками. Самые странные советы Геннадия Малахова 1
06:32
Бесконечная красота Софи Лорен: лучшие фото великой актрисы 29
06:01
Рукописи не горят. Какой была дума Барнаула до революции и после развала СССР 0
23:43
Не умеют разговаривать, не знают гигиены: трех одичалых братьев нашли в Татарстане 0
23:14
Ученые выяснили, какую музыку опасно слушать за рулем 0
22:44
Средство от зубной боли сделало кровь американки синей 3
22:17
Самого толстого кота Бийска трижды пытались украсть, но не смогли унести 1
21:45
"Просто спросить": новые талоны появились в калининградской поликлинике 0
21:08
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО 1
20:40
Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя 0
20:10
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову 3
19:36
Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации 7
19:07
Советские конкурсы красоты: как это было 1
18:40
Успеть до 1 октября: банки "атаковали" россиян кредитными предложениями 2
18:02
Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов 6
17:52
Больной спустился в подвал больницы и потерялся на три дня. Искали с собаками 4
17:51
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК 0
17:45
Премьер-министру Канады пришлось извиняться за "расистское" фото 18-летней давности 2
17:29
Женщина отказалась от скорой, чтобы спасти избившего ее мужа, и потеряла ребенка 1
17:02
Пропавшую с двумя детьми жительницу Алтая разыскивает СК. Возбуждено уголовное дело 0
16:55
Группа подростков изнасиловала 14-летнюю школьницу в Омской области 7
16:42
Лес на 2,7 млрд вывезли с двух Алтаев с начала года. В основном увозили в Китай 15
16:35
Хвостатая Шерон Стоун ищет наркотики в барнаульском аэропорту 3
16:20
Система взыскания долгов с граждан изменится в России 2
16:01
Маткапитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей. Это чуть меньше чем обещали ранее 0
15:51
Барнаульцы делают ставку на сигнализацию в вопросе безопасности машин 0
15:43
Здание заброшенной поликлиники в Барнауле продают за 1 рубль 1
15:31
Около 130 млн рублей выделено на ремонт пострадавших от паводка алтайских дорог 0
15:11
Барнаульцы доверяют негативным отзывам о работодателях в Сети 2
15:03
ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула 1
14:51
Прокуратура попросила отменить арест актеру Павлу Устинову 11
14:45
Следы семейства медведей обнаружили в Алтайском крае 1
14:25
"Справедливая Россия" призывает проводить выборы в октябре вместо сентября 2
14:17
Российские волейболистки одержали четвертую победу на Кубке мира 0
14:02
Онищенко раскритиковал рекомендации Минздрава о "пятидневной норме" алкоголя 5
13:41
Мечта сбылась: фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина открылся в Барнауле 0
13:30
Бездомный, который называл себя сыном Валерия Золотухина, прошел ДНК-тест 4
13:11
Живодер из Оренбурга отправится в колонию за избиение собаки 1
13:04
Аудиогид по Барнаулу. Продолжение следует 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.