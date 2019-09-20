Кто не был — рекомендую: депутат Госдумы Федяев высоко оценил набережную Барнаула

Нагорный парк и Набережная Барнаула удостоились высокой оценки заместителя председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павла Федяева.

"Кто там не был — очень рекомендую", — сказал Федяев, подводя итоги своей прогулки по Барнаулу.

"Это не просто набережная, там склон, две лестницы, парк, храм. Потом оттуда можно выйти на пешеходную улицу, которую планируют сделать барнаульским Арбатом. Действительно достойное место. Здорово, что у нас в Сибирском федеральном округе такая набережная есть", — сказал депутат.

Также он напомнил, при строительстве набережной и Нагорного парка в Барнауле сконцентрировано финансирование сразу нескольких федеральных программ. Это программа по развитию выездного туризма, жилье и городская среда. По его словам, это правильно, так как позволяет сделать в итоге всю среду более комфортной.

Про аллею на ул. Георгия Исакова

Понравилась депутата и реконструкция аллеи аллеи по улице Георгия Исакова. "Это хорошо, что жители сами выбирают объекты, которые нужно привести в порядок. Но здесь еще и сами жители начали восстанавливать эту аллею еще в 2010 году. То есть практически половину жители сделали сами. Естественно, когда перед ними встал вопрос, что выбрать, то просто продолжили ее строительство. И тоже положительный момент, что на этом участке объединили сразу несколько программ, как мы и просим делать. По программе БКАД сделали дорогу, по "городской среде" сделали парк и благоустройство двора, отремонтировали крышу рядом стоящего дома", — отметил депутат.

Чудеса в Пионерском парке

Кроме Барнаула Федяев посетил Новоалтайск, где его впечатлила реконструкция Пионерского парка.

"Парка же практически не было. Люди боялись там ходить. Хоть он и называется Пионерский, там собирались хулиганы", — напомнил депутат.

Сейчас же в парке построена игровой детский городок, площадка для воркаута, хоккейная коробка, проложены удобные дорожки, проведено освещение.

"Пока мы так находились, ребятишки такие чудеса вытворяли на площадке воркаута, одни приходили, крутились, потом приходили другие. То есть место оказалось очень востребовано", — поделился впечатлениями депутат.

Напомним, 20 сентября, группа депутатов Государственной Думы России и члены Совета Федерации прибыли в Алтайский край, чтобы лично оценить реализацию национальных проектов в регионе. Депутатов интересовало состояние дорог, ремонтируемых по программе БКАД, строительство объектов, развитие предпринимательства и многое другое. Что понравилось экспертам из Москвы, а чем они остались недовольны, amic.ru расскажет в следующих материалах.