Слух об обрушении потолка в бийской школе опровергли

Сообщения родителей учеников бийской школы №4 о рухнувшем потолочном перекрытии опровергло руководство учебного заведения, информирует "Бийское телевидение".
Директор школы Евгений Фирсов пояснил журналистам, что временный перевод детей учебного заведения связан с капитальным ремонтом.
По его словам, если раньше работы никакой опасности для школьников не представляли, то теперь они перемещаются ко входу в учебное заведение.
"Никаких эксцессов не произошло: потолки у нас целые, аварийных ситуаций нет", — заявил Фирсов.
С 23 сентября ученики 16 классов временно будут обучаться в школе №20, еще четыре – в школе №1. Мера принята в целях обеспечения безопасности детей.
О наложении проведения капитального ремонта на начало учебного года в школе №4 Amic.ru сообщал ранее. Строители перестилают кровлю, обновляют фасад и меняют окна.
Из-за затянувшегося оформления документов долгожданные ремонтные работы продлятся до конца октября. В связи с этим изначально закрыли для посещения второй этаж здания и дополнительный корпус.
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