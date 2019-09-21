Первый покупатель iPhone 11 Pro Max в Москве избежал очередей

Первому покупателю новейшего iPhone 11 Pro Max в re:Store на Тверской в Москве не пришлось стоять в очереди, сообщает РИА Новости.

По его словам, за день до старта продаж он оформил предзаказ на покупку двух айфонов – для себя и супруги. Приобретения обошлись москвичу в 235 тысяч рублей.

"Я просто проходил вчера, зашел, приобрел два телефона, — рассказал Давид Давыдов. — Мне сказали: "Приходите в это время". И все. Очень приятно, классно".

Новое семейство iPhone 11 презентовали 10 сентября. Предзаказы на них начались 18 сентября, а продажи – 20 сентября.

Напомним, что цены на максимальную комплектацию Apple iPhone 11 Pro Max 512GB в России оказались одними из самых высоких в мире.

На российский рынок они вышли по цене 132 тысячи рублей (2053 долларов). Это выше, чем в США (1449 долларов), Канаде (1509 долларов), Великобритании (1867 долларов), Франции (1839 долларов), Италии (1872 доллара), Норвегии (1917 долларов), Китае (1794 доллара), Индии (1899 долларов), Японии (1460 долларов) и Австралии (1719 долларов).

"Бюджетная" комплектация Apple iPhone 11 64GB в России также вошла в тройку самых дорогих из представленных в рейтинге – 60 тысяч рублей (933 доллара). Выше цена прогнозируется только в Норвегии (947 долларов). Замкнула тройку Италия (930 долларов). Дешевле всего модный гаджет может обойтись в Японии (692 долларов), США (699 долларов) и Канаде (740 долларов).