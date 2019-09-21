Сибиряка придавило на той же площадке, где в августе трое погибли

Рабочий пострадал во время ремонта теплотрассы на улице Ударная в Новосибирске – его придавило трубой, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

ЧП случилось при проведении сварочных работ. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Примечательно, что это уже второе ЧП за месяц. В полдень 28 августа на той же площадке произошло обрушение реконструируемого здания.

В ходе поисковых работ под обломками обнаружили тела трех человек. Это рабочие, которые находились в траншее во время ремонта теплотрассы. Еще один новосибирец выжил – его доставили в медицинское учреждение.