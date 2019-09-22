Пилот "Уральских авиалиний", сделавший "чудо в кукурузном поле", вернулся к полетам

Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вернулся к полетам, сообщает РИА "Новости".

"Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе", — рассказали в авиакомпании.

Инцидент с самолетом произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами во время взлета столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели и силовые установки начали отказывать. Пилоты приняли решение не возвращаться обратно, а сажать самолет в кукурузном поле. Никто не погиб, что назвали "чудом в кукурузном поле".

16 августа президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России Дамиру Юсупову и втором пилоту Георгию Мурзину. Еще пять бортпроводников получили орден Мужества.