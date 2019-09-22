Бийчанки просят разобраться с мужчиной, который приезжает на "Ниве" и кое-что делает

Мужчина приезжает к торговому центру, чтобы "поглазеть" / Фото: https://vk.com/incident_22

Жительницы Бийска рассказали в сообществе "Инцидент Бийск" о странном мужчине, который каждый день приезжает к ТРК "Воскресенье".

"Третий день уже у "Воскресенья" с подругами сталкиваемся с этим мужиком. Приезжает на "Ниве", стоит минут 15-20... и начинает (происходит непотребство)! Похоже, педофил, но администрация не хочет принимать меры, хотя это их парковка. И охране мы говорили", – сообщила одна из жительниц алтайского наукограда.

По ее словам, на всякий случай они даже записали происходящее на видео.

"Хочу вызвать полицию, если еще раз увижу его. Есть видео. Только я боюсь, что заставят от себя писать заявление, а он же явно на голову больной. Подскажите, пожалуйста, какой там процесс и что вообще лучше сделать с этим? Страшно за психику детей, если они увидят такое", – обратилась девушка к горожанам.

Бийчане предложили совершить анонимный звонок в полицию. Некоторые посоветовали решение проблемы без правоохранителей – подойти и начать демонстративно снимать на телефон, и вслух назвать госномер машины и другие данные. Кто-то и вовсе предложил вышибать клин клином – окружить толпой "Ниву" и начать заниматься "этим делом" вместе с мужчиной.