Алтайская Федерация фигурного катания после раскола осталась без тренеров и учеников

Тренеры вместе с большей частью воспитанников и при поддержке их родителей покинули алтайскую Федерацию фигурного катания и создали свою, но появились новые проблемы, рассказывает ГТРК "Алтай".

"Мы пытались в течение последнего сезона найти компромиссы, найти какие-то точки соприкосновения, но в итоге получали только разборки. Дальше произошло невероятное. Десять тренеров (по сути – все, кто работал в тот момент на Алтае) вместе со своими воспитанниками (это более 200 человек) вышли из-под патронажа действующей краевой федерации", — рассказала тренер по фигурному катанию Елена Рябинина в передаче "Вести Алтай".

Суть претензий сводится к следующему: в федерация не развивается и не дает развиваться воспитанникам.

Представительница родительского актива Юлия Живаева рассказала, что не было ни одних соревнований после Нового года: "70 детей остались без соревнований, не смогли подтвердить и защитить свои разряды". Но, по ее словам, последней каплей стало то, когда глава организации Евгений Трошин "всех лишил судейской активности" и Алтайский край "остался полностью без судейской бригады".

"Действия нынешней федерации, а в частности председателя Трошина Евгения Николаевича, вышли, наверное, за рамки пределов, за рамки разумного. То есть мы очень долго терпели, на многое закрывали глаза", — подчеркнула Живаева.

Трошин пояснил, что попросту идет саботаж: "Специалисты те, как вы говорите, "десять тренеров", они… хорошие, они прекрасные люди, но они маленько недопонимают. То есть у нас произошло изменение. Изменение стратегическое. Стратегия, как и правда, в этой истории у каждого своя. В данном случае заключается она в том, что пять клубов и работающие в них тренеры, а также родители с детьми "варить кашу" в одном котле с Евгением Трошиным не желают категорически. Антагонизм настолько силен, что вышеназванные граждане учредили и зарегистрировали собственную федерацию фигурного катания. Под ее крышей все они и намерены впредь жить и работать".

Тем временем Всероссийская федерация фигурного катания заявила о своей готовности работать только с аккредитованными общественными организациями. Таким образом, федераций по одному виду спорта на уровне субъектов может быть сколько угодно, а вот аккредитация — только одна. И сегодня аккредитация в руках у Трошина.

Прокомментировал ситуацию и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев: "Хочется, чтобы коллеги самостоятельно пришли к правильному решению. Но если такого не произойдет до конца сентября, то, может быть, наше какое-то участие позволит им прийти к какому-то итоговому решению. Были такие прецеденты с несколькими федерациями".

Трошин, оставшись без поддержки местных тренеров, пригласил опытных наставников из-за пределов края и создал собственную "Академию фигурного катания".

Алтайская краевая региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках" была создана весной 2014 года. Все школы фигурного катания, которые работали в Барнауле (таковых четыре: "Пируэт", "Льдинка", "Школа фигурного катания при ДЮСШ им. А.Черепанова" и "Факел") решили объединиться.